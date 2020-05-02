Курс валют в Україні 2 травня несподівано застигне, однак незабаром відбудеться різкий поворот

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку України.

Так, сьогодні сто доларів обійдуться вам в 2697,14 грн. Проте вже в понеділок їх вартість впаде до 2695,92 грн (-1,22).

Точно також затаїться і курс євро: сьогодні він буде торгуватися за 2924,24 грн. А вже у понеділок чекайте обвалу до 2929,39 (+5,15).

Крім того, в Національному банку уточнили, що в останній банківський день долар торгувався по 2697,36 грн.

Раніше ми писали про те, що курс долара до гривні за минулий тиждень на різних сегментах валютного ринку змінився незначно і різноспрямовано. Про те, чого чекати українцям далі, розповів старший аналітик Альпарі Вадим Иосуб.

Так, з минулого понеділка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 27,20 грн до 27,14 грн (-0,2%).

Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії «Укрдилінг», за цей же час зросли з 27,06/27,09 до 27,12/27,14 (+0,2%). Середні курси купівлі/продажу готівкового «зеленого» у банках за тиждень змінилися з 27,03/27,40 до 27,06/27,40 (+0,1%/--).

В очікуванні укладення нової угоди з МВФ курс долара практично завмер на відмітках трохи вище 27 грн.

Нагадаємо, долар зійшов з розуму перед "травневими", в обмінниках переполох: як змінився курс.

Як повідомляла Politeka, українців попередили про різке падіння курсу долара: до чого готуватися.

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