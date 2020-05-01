Курс доллара в Украине продолжает падать, пробивая новые отметки

Официальный курс иностранных валют на 1 мая опубликовал Национальный банк Украины. Судя по новым цифрам, доллар продолжил падать по отношению к гривне, в то время как украинская валюта достигла показателя в 26,95 за доллар.

Официальный курсы валют в Украине 1 мая составят:

- 1 доллар США – 26,9592 гривен;

- 1 евро – 29,2939 гривен;

По сравнению с предыдущим днем курс доллара упал на две копейки. При этом евро немного увеличился в цене: европейская валюта подорожала на пять копеек.

Ранее мы писали о том, что курс доллара к гривне за прошедшую неделю на разных сегментах валютного рынка изменился незначительно и разнонаправлено. Об том чего ожидать украинцам далее, рассказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,20 грн до 27,14 грн (-0,2%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время выросли с 27,06/27,09 до 27,12/27,14 (+0,2%). Средние курсы покупки/продажи наличного «зеленого» в банках за неделю изменились с 27,03/27,40 до 27,06/27,40 (+0,1%/--).

В ожидании заключения новой сделки с МВФ курс доллара практически замер на отметках чуть выше 27 грн.

Напомним, доллар сошел с ума перед "майскими", в обменниках переполох: как изменился курс.

Как сообщала Politeka, украинцев предупредили о резком падении курса доллара: к чему готовиться.

Также Politeka писала, что доллар резко обвалится, таких цифр в обменниках не было давно.