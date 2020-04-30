Курс валют в Украине 30 апреля неожиданно обвалится, а доллар пробьет психологическую отметку

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Национального банка Украины.

За сто долларов сегодня нужно будет отдать 2697,14 грн, хотя днем ранее они торговались по 2704,85 грн (-7,71).

Более того, в Национальном банке решили обвалить и курс евро: за сто купюр придется отдать 2924,24 грн. Днем ранее они продавались по 2942,74 (-18,5).

Также в НБУ рассказали, что к средине прошлого дня доллар на рынке котировался по 26,9735 грн за один «вечнозеленый».

Ранее мы писали о том, что Минфин призывает проводить постепенную девальвацию гривны для стабилизации ситуации в экономике. Об этом рассказал глава финансового ведомства Сергей Марченко объяснил, почему Кабмин заложил в бюджет курс доллара на уровне 29,5 гривны.

Министр напомнил, что политика курсообразования – компетенция исключительно НБУ. В свою очередь, Минфин может лишь рекомендовать избегать стремительной девальвации национальной валюты.

«Вспомните ситуацию в начале марта. Тогда был серьезный риск стремительной девальвации. Сейчас ситуация успокоилась, спекулятивный фактор убран, но торговое сальдо остается отрицательным. Это означает, что экономически нам было бы целесообразно позволять постепенную девальвацию гривны», - пояснил Марченко.

Напомним, курс валют резко изменился, доллар и евро скакнули вверх: НБУ предупредил украинцев.

Как сообщала Politeka, украинцев предупредили о новом курсе доллара: "До конца апреля за один "зеленый"...

Также Politeka писала, что доллар и евро готовят прорыв, предупреждение от НБУ: что будет с курсом валют.