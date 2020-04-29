Курс валют в Украине 29 апреля удивит всех на рынке, дороги доллара и евро неожиданно разойдутся

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Национального банка Украины.

Так, доллар был установлен Нацбанком в районе 27,0485 грн за одну купюру. Во вторник он торговался по 27,1025 (-0,054).

А вот курс евро наоборот, поползет вверх. Сегодня он будет торговаться по 29,4274 грн, хотя днем ранее он стоил 29,4184 грн (+0,009).

Кроме того, в Национальном банке уточнили, что к средине прошлого дня доллар стоил 27,0531 грн за одну банкноту.

Как сообщалось ранее, курс доллара готовит для украинцев неожиданности в мае.

Эксперты предупреждают, что ситуация на валютном рынке будет колебаться от 27,5 гривен за доллар до 27,9 гривен за доллар.

Финансовый аналитик Владимир Мазуренко отмечает, что ситуация сильно зависит от того, как быстро закончится карантин. Хотя девальвации избежать не удастся в любом случае.

"Мы в любом случае увидим поэтапную девальвацию, которая уже заложена в бюджете страны. Думаю, что в ближайшее время курс гривны по отношению к доллару будет находиться в стабильном диапазоне, но уже в мае может перейти к отметкам 27,5-27,9 гривен за доллар", – отметил он.

Погожий прогноз озвучил и аналитик Вадим Иосуб. Он считает, что в ближайшую неделю доллар продолжит умеренное снижение по отношению к гривне. А через неделю доллар на межбанке может торговаться около 27,1 грн, а наличный доллар в банках – около 26,9/27,2 гривен.

Напомним, курс валют резко изменился, доллар и евро скакнули вверх: НБУ предупредил украинцев.

Как сообщала Politeka, украинцев предупредили о новом курсе доллара: "До конца апреля за один "зеленый"...

Также Politeka писала, что доллар и евро готовят прорыв, предупреждение от НБУ: что будет с курсом валют.