Курс американской валюты опустился ниже 27 гривен в покупке и продолжает падать

Появились свежие данные, передает "Ліга.Финансы".

Так, в четверг, 30 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 4,50 коп и составляет 26,8573 грн. Курс продажи упал на 2,93 коп – до 27,2080 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,7 грн, максимальный - 27,0 грн. Для продажи минимальный курс – 27,08 грн, максимальный – 27,6 грн.

Средний курс покупки евро упал на 3,77 коп и составляет 28,8900 грн. Средний курс продажи упал на 5,23 коп до 29,5107 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 28,15 грн, максимальный - 29,15 грн. Для продажи минимальный курс – 29,3 грн, максимальный - 29,9 грн.

Ранее мы сообщали, экономические эксперты предупреждают, что ситуация на валютном рынке резко поменяется в мае. Курс доллара будет колебаться от 27,5 гривен за доллар до 27,9 гривен за доллар.

Финансовый аналитик Владимир Мазуренко отмечает, что ситуация зависит от того, как быстро закончится карантин. Хотя девальвации избежать не удастся в любом случае.

"Мы увидим поэтапную девальвацию, которая уже заложена в бюджете страны. Думаю, что в ближайшее время курс гривны по отношению к доллару будет находиться в стабильном диапазоне, но уже в мае может перейти к отметкам 27,5-27,9 гривен за доллар", - поделился эксперт.

Похожий прогноз озвучил и аналитик Вадим Иосуб. Он считает, что в ближайшую неделю доллар продолжит умеренное снижение по отношению к гривне. А через неделю доллар на межбанке может торговаться около 27,1 грн, а наличный доллар в банках – около 26,9/27,2 гривен.

Напомним, курс валют резко изменился, доллар и евро скакнули вверх: НБУ предупредил украинцев.

Как сообщала Politeka, украинцев предупредили о новом курсе доллара: "До конца апреля за один "зеленый"...

Также Politeka писала, что доллар и евро готовят прорыв, предупреждение от НБУ: что будет с курсом валют.