Рада директорів Світового банку ухвалила рішення про виділення 150 млн доларів в рамках проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України»
Як передає Politeka.net, про це повідомляється на сайті Мінфіну з посиланням на прес-реліз Світового банку. Додаткове фінансування буде спрямовано на боротьбу з бідністю і розвиток бізнесу. Зокрема, гроші отримають сім'ї з низькими статками.
У Світовому банку впевнені, що фінансова допомога "забезпечить підтримку бідному населенню в отриманні нових навичок, у пошуку роботи або відкритті власної справи".
Крім того, наголошується, що виділені кошти допоможуть збільшити розмір і прискорити виплату допомоги в рамках програми державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям та програми житлових субсидій.
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«Одноразові виплати будуть також надавати літнім людям та одержувачам соціальної допомоги у зв'язку з інвалідністю», - йдеться в прес-релізі.
Додаткове фінансування повинні виділити на надання грантів для відкриття малого бізнесу, використовуючи досвід відомого в Україні проекту «Рука допомоги».
А також 50 млн доларів повинні піти на заходи по боротьбі з поширенням китайського вірусу.
Раніше ми повідомляли, з 1 травня в Україні стартувала індексація пенсій. Так, Пенсійний фонд України профінансує підвищення виплат для 8,36 мільйона чоловік. Встановлено, що розмір пенсій не може бути нижчим за 2100 гривень, а після індексації - буде підвищено не менш, ніж на 100 гривень. Середній розмір підвищення складе 259,41 гривень.
Підвищені виплати пенсіонери почнуть отримувати з 4 травня.
Підкреслюється, що обов'язковою умовою підвищення пенсії до рівня прожиткового мінімуму буде наявність достатнього страхового стажу (для жінок - не менше 30 років, для чоловіків - від 35 років).
Підвищення не торкнеться тих, хто отримує так звані спеціальні пенсії - судді, прокурори і т. д.
Також ми писали, що у травні буде проведений перерахунок розміру субсидій на неопалювальний сезон. Такий перерахунок буде здійснено автоматично, одержувачам субсидій не потрібно буде відвідувати з цією метою органи соцзахисту.
Нагадаємо, у Пенсійному фонді звернулися до українців, суми в травні зміняться: «Гроші зможуть отримати…».
Як повідомляла Politeka, українцям підвищать пенсії вже з 1 травня, розкрито суми: "мінімум на...".
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