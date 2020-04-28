В Украине появилась категория граждан со средней пенсией в 50 тысяч гривен
Как выяснилось, около 50 тысяч гривен получат те, кто работал судьей, в то время как большая часть украинцев получает чуть более 3 тысяч пенсии. Такие цифры представили в Пенсионном фонде Украины.
«По состоянию на 1 апреля общая численность пенсионеров в Украине составила 11 268 327 человек, а средний размер пенсионной выплаты – 3 170,14 грн», - говорится в сообщении на сайте фонда.
В представленной статистике говорится о том, что выплаты получили:
- пенсии по возрасту – 8 467 091 человек, средняя пенсия - 3 166,53 грн;
- по инвалидности – 1 411 732 человек, средняя пенсия - 2 499,74 грн;
- в связи с потерей кормильца – 538 157 человек, средняя пенсия - 2 753,18 грн;
- за выслугу лет – 218 988 человек, средняя пенсия – 2 882,06 грн;
- социальные пенсии - 75 971 человек, средняя пенсия - 1 655,77 грн;
- пожизненное денежное содержание судей – 3 380 человек, средняя пенсия - 49 844,23 грн.
Блондинка из Victoria’s Secret сняла купальник и показала безупречное тело: "Совсем не стыдно"
Счета клиентов Привата под угрозой, экстренное обращение банка: что происходит и как спасти деньги
Украинцев предупредили о новом курсе доллара: "До конца апреля за один "зеленый"...
Банки массово закроются по всей стране, срочное обращение НБУ: "уже с первого мая..."
Что касается пенсий военнослужащих, то их получают в Украине 553 188 человек, а их средний размер составляет 5 378,17 грн.
Отметим, что уже в этом месяце в Украине пройдет перерасчет пенсий и надбавки к ежемесячным выплатам. В результате льготники получат надбавку от государства.
Что касается индексации, то она затронет почти 7 миллионов украинцев. В среднем, пенсионеры получат прибавку в размере 11% (260 гривен).
Напомним, новые денежные ограничения ударят по украинцам: что больше нельзя делать с 28 апреля.
Как сообщала Politeka, выплаты украинцам уже пересчитали, не нужно ждать мая: сколько денег светит пенсионерам.
Также Politeka писала, что перерасчет пенсий украинцев, в мае трижды доплатят: "Деньги получат те, кто...".