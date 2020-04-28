В Украине появилась категория граждан со средней пенсией в 50 тысяч гривен

Как выяснилось, около 50 тысяч гривен получат те, кто работал судьей, в то время как большая часть украинцев получает чуть более 3 тысяч пенсии. Такие цифры представили в Пенсионном фонде Украины.

«По состоянию на 1 апреля общая численность пенсионеров в Украине составила 11 268 327 человек, а средний размер пенсионной выплаты – 3 170,14 грн», - говорится в сообщении на сайте фонда.

В представленной статистике говорится о том, что выплаты получили:

пенсии по возрасту – 8 467 091 человек, средняя пенсия - 3 166,53 грн;

по инвалидности – 1 411 732 человек, средняя пенсия - 2 499,74 грн;

в связи с потерей кормильца – 538 157 человек, средняя пенсия - 2 753,18 грн;

за выслугу лет – 218 988 человек, средняя пенсия – 2 882,06 грн;

социальные пенсии - 75 971 человек, средняя пенсия - 1 655,77 грн;

пожизненное денежное содержание судей – 3 380 человек, средняя пенсия - 49 844,23 грн.

Что касается пенсий военнослужащих, то их получают в Украине 553 188 человек, а их средний размер составляет 5 378,17 грн.

Отметим, что уже в этом месяце в Украине пройдет перерасчет пенсий и надбавки к ежемесячным выплатам. В результате льготники получат надбавку от государства.

Что касается индексации, то она затронет почти 7 миллионов украинцев. В среднем, пенсионеры получат прибавку в размере 11% (260 гривен).

Напомним, новые денежные ограничения ударят по украинцам: что больше нельзя делать с 28 апреля.

Как сообщала Politeka, выплаты украинцам уже пересчитали, не нужно ждать мая: сколько денег светит пенсионерам.

Также Politeka писала, что перерасчет пенсий украинцев, в мае трижды доплатят: "Деньги получат те, кто...".