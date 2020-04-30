Пенсионный фонд Украины сделал важное заявление относительно выплат в мае

Как стало известно, в среду, 29 апреля, ПФУ начал финансирование пенсий за май. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда в Facebook.

Отмечается, что на пенсионные выплаты уже направили 689,6 миллиона гривен.

Выплата пенсий в мае будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке. Деньги пенсионеры смогут получить через счет в банке, а тем, кто выбрал АО "Укрпочта", пенсии доставят почтальоны домой.

При этом в Министерстве социальной политики сообщили, что с мая пенсию на 11% проиндексируют 8,4 млн пенсионеров.

В среднем пенсии украинцев после индексации вырастут на 260 гривен. При этом наименьшая сумма повышения составит 100 гривен.

Минимальный гарантированный размер пенсий для пенсионеров, которым пенсии начислены с учетом страхового стажа для женщин 30 лет, для мужчин - 35 лет, составит не менее 2100 гривен.

Стоит отметить, что по состоянию на 1 апреля 2020 года средний размер пенсии в Украине составил 3170,14 гривен. С начала года эта цифра выросла на 2,8%.

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