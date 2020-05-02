Карантин в Україні за настільки короткий термін істотно вплинув на економіку

В НБУ оприлюднили "інфляційний звіт" за квітень, в якому зазначається, що найбільш змінилися показники транспорту та інших секторів послуг, пише "РБК-Україна".

Зокрема, пасажирооборот зменшився на 16,3% в I кварталі 2020 року, тоді як за підсумками січня-лютого він залишався на рівні відповідного періоду попереднього року.

Найбільші втрати, за оцінками НБУ, зазнала індустрія туризму, розваг, індивідуальних послуг через практично повну зупинку цих видів діяльності. Зменшилася кількість операцій з надання в оренду нерухомого майна.

Крім того, негативні наслідки карантину також торкнулися промисловості, сільського господарства і будівництва.

Разом з тим, зріс попит на послуги охорони здоров'я, доставки, телекомунікацій і зв'язку.

На сектор фінансової і страхової діяльності карантин практично не вплинув.

"Загалом вплив карантинних заходів, введених з середини березня, на зміну реального ВВП в I кварталі 2020 оцінений на рівні - 0.4 в. п", - наголошується в документі.

Раніше ми повідомляли, радник президента України та економіст Олег Устенко озвучив, скільки Україна втратить через карантин.

«Світова економіка входить у піке. Прогнози, які зараз звучать більш ніж сумні. Якщо раніше говорили про уповільнення темпів економічного зростання, то зараз мова про економічне падіння. Це означає, що постраждають усі країни, і насамперед ті, які орієнтовані на експорт. А Україна – з таких країн", - зазначив чиновник.

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