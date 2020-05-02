Карантин в Украине за столь короткий срок существенно повлиял на экономику

В НБУ обнародовали "инфляционный отчет" за апрель, в котором отмечается, что наиболее изменились показатели транспорта и других секторов услуг, пишет "РБК-Украина".

В частности, пассажирооборот снизился на 16,3% в I квартале 2020 года, тогда как по итогам января-февраля он оставался на уровне соответствующего периода предыдущего года.

Наибольшие потери, по оценкам НБУ, понесла индустрия туризма, развлечений, индивидуальных услуг из-за практически полную остановку этих видов деятельности. Уменьшилось количество операций по предоставлению в аренду недвижимого имущества.

Кроме того, негативные последствия карантина также коснулись промышленности, сельского хозяйства и строительства.

Вместе с тем, возрос спрос на услуги здравоохранения, доставки, телекоммуникаций и связи.

На сектор финансовой и страховой деятельности карантин практически не повлияли.

"В целом влияние карантинных мероприятий, введенных с середины марта, на изменение реального ВВП в I квартале 2020 оценен на уровне - 0.4 п.п", - отмечается в документе.

Ранее мы сообщали, советник президента Украины и экономист Олег Устенко озвучил, сколько Украина потеряет из-за карантина.

«Мировая экономика входит в пике. Прогнозы, которые сейчас звучат, более чем удручающие. Если раньше говорили о замедлении темпов экономического роста, то сейчас речь об экономическом падении. Это означает, что пострадают все страны, и прежде всего те, которые ориентированы на экспорт. А Украина – из таких стран", - отметил чиновник.

Напомним, пенсии в Украине массово урезают: кто пострадает и что делать, чтобы не потерять деньги.

Как сообщала Politeka, украинцам снова пересчитают зарплаты, официальное заявление: на сколько вырастет минималка.