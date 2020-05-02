Масово анонімних власників банківських карт почнуть ідентифікувати з 2021 року

Про це представники НБУ розповіли журналістам під час конференц-дзвінка, передає Finance.ua. Як відомо, з 28 квітня в Україні запрацював закон, спрямований на боротьбу з відмиванням незаконних доходів. Цей закон зобов'язує фінансові установи встановлювати особистість людей, які здійснюють платежі в банку. Переказ коштів тепер повинен супроводжуватися переліком даних про сторони операції.

Власників всіх prepaid-карт (карти, для оформлення яких не був потрібний паспорт і ІПН) банки повинні будуть ідентифікувати з 1 січня 2021 року. Під дію закону будуть потрапляти лише великі операції.

В НБУ зазначили, що на даний момент існує чимало способів для швидкої ідентифікації власників анонімних карток. Наприклад, можна надіслати на e-mail банку фото з даними свого паспорта. Це дозволить здійснювати певні операції, але з установленим лімітом.

В Нацбанку наголосили, що тимчасово не будуть штрафувати банки за невиконання вимог закону. Перевірки почнуться вже з 2021 року. Але банки повинні почати розробляти всі процедури вже зараз.

Зазначається, що положення про фінмоніторинг для небанківських фінустанов повинні доопрацювати протягом місяця.

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