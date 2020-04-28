З сьогоднішнього дня в Україні потрібно проходити ідентифікацію особистості для того, щоб здійснити переказ суми, що перевищує 5000 гривень

Дане нововведення було зроблено в рамках закону про фінансовий моніторинг. Встановити особу простіше всього за допомогою банківської картки, адже це відбувається автоматично під час роботи з терміналом.

В інших випадках для переказу грошей потрібно мати при собі паспорт і звернутися в касу банку, пише Апостроф.

До кінця 2020 року всі термінали зобов'язані обладнати спеціальним пристроєм, який завдяки спеціальній функції буде зчитувати документи.

Ідентифікація не потрібна, якщо вона проводитися під час оплати комунальних послуг, оплати податків, штрафів, інших обов'язкових зборів і платежів (незалежно від суми).

Крім того, ідентифікація не потрібна при оплаті кредитів у сумі до 30 тис. грн, при перекладах для оплати товарів і послуг за допомогою картки (або іншого електронного платіжного засобу).

Також документи не потрібні, якщо сума перевода до 5000 грн, або при знятті коштів зі свого рахунку.

Варто відзначити, що перевірці підлягають не всі грошові перекази понад 5000 гривень, а лише суми від 400 тисяч гривень або операції, які викличуть мотивовані підозри.

Нагадаємо, прес-служба Національного банку України поінформувала про те, що була підвищена гранична сума валютних операцій, для яких встановлені спрощені вимоги щодо валютного нагляду.

Якщо раніше максимальна сума була 150 тисяч гривень, то зараз - 400 тисяч. Такі зміни пов'язані з тим, що в силу вступив закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів".

Нагадаємо, що українців хочуть залишити без готівки на карантині.

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