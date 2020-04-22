Національний банк України назвав умову, за якої діє заборона на блокування платіжних карток

Як передає Politeka.net з посиланням на Мінфін, банки не мають права блокувати картки, якщо за ними виникла заборгованість вже після введення карантину.

Відповідно до прийнятого антикризового закону про запобігання поширенню китайського вірусу, якщо прострочення по кредиту виникло раніше, ніж почався карантин, то банк може чинити на свій розсуд.

Разом з тим, багато українців залишають скарги на сайті Мінфіну, що мовляв, банки блокують зарплатні і навіть соціальні картки. У спірних ситуаціях споживачам радять звертатися безпосередньо в банк.

«Можна з'ясувати причини, пояснити, чому виникла заборгованість, і спробувати знайти рішення на рівні банку», — пояснюють у НБУ.

Якщо проблема залишилася невирішеною або відповідь банку не влаштовує клієнта, він може звернутися за допомогою до регулятора.

За словами адвоката, керуючого партнера ЮФ «Можаєв і Партнери» Михайла Можаєва, умова про можливе блокування картки часто фігурує в договорі між клієнтом і банком. «Якщо така умова прописана в договорі, банк має право ним скористатися», — відзначає юрист.

Багато скарг надходить на роботу ПриватБанку. Як ми писали раніше, один з клієнтів залишив гнівний відгук на Мінфіні. За словами українця, він спробував перерахувати на картку дружини 500 гривень, але платіж заблокували. Йому передзвонили і почали розпитувати, "він або не він перераховує гроші", де народився і працював на момент відкриття картки тощо, на що в кінці кінців оголосили, що він не пройшов перевірку.

"Ну і потім - перевірку ви не пройшли, всі карти (3, в тому числі голд і валютна) заблоковані, вам необхідно прибути з паспортом у відділення", - поскаржився чоловік, заявивши, що після карантину має намір закрити рахунки в цьому банку.

Раніше ми повідомляли, НБУ розробив ряд змін до порядку відкриття та закриття рахунків клієнтів банків. Зокрема, НБУ пропонує надати банкам право відкривати рахунок клієнту віддалено, не проводити повторну ідентифікацію та верифікацію в системі, закривати підзвітні рахунки, повідомивши про це орган, в якому клієнт значиться як платник податку, а також випускати ощадні сертифікати в банківських металах.

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