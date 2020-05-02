Теперь все будет контролироваться

Массово владельцев анонимных банковских карт начнут идентифицировать с 2021 года

Об этом представители НБУ рассказали журналистам во время конференц-звонка, передает Finance.ua. Как известно, с 28 апреля в Украине заработал закон, направленный на борьбу с отмыванием незаконных доходов. Этот закон обязывает финансовые учреждения устанавливать личность людей, которые совершают платежи в банке. Перевод средств теперь должен сопровождаться перечнем данных о сторонах операции.

Владельцев всех prepaid-карт (карты, для оформления которых не требовался паспорт и ИНН) банки должны будут идентифицировать с 1 января 2021 года. Под действие закона будут попадать лишь крупные операции.

В НБУ отметили, что на данный момент существует немало способов для быстрой идентификации владельцев анонимных карт. Например, можно прислать на e-mail банка фото с данными своего паспорта. Это позволит осуществлять определенные операции, но с установленным лимитом.

В Нацбанке подчеркнули, что временно не будут штрафовать банки за невыполнение требований закона. Проверки начнутся уже с 2021 года. Но банки должны начать разрабатывать все процедуры уже сейчас.

Отмечается, что положение о финмониторинге для небанковских финучреждений должны доработать в течение месяца.

Напомним, что деньги украинцев под угрозой, вступает в силу новый закон: "Уже с 28 апреля изменится...".

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