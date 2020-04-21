В Україні вже з 28 квітня змінитися фінансовий моніторинг українців, після чого частина операцій можуть заблокувати і вимагати від клієнтів додаткові документи

Фінансова перевірка може торкнутися будь-якої людини, яка має рахунок в банку. Але перевірять всіх без виключення тих, хто буде проводити операції з готівкою, передає Обозреватель.

Також перевірять всі операції фізосіб-підприємців, юридичних осіб, перекази коштів за кордон, обмін банкнотами, фінансові операції з клієнтами з високим рівнем ризику і всі операції, що перевищують суму в 400 тисяч гривень.

Зазначено, що щоб провести переказ на суму від 5 тисяч гривень, потрібно буде пройти ідентифікацію. Банк або фінансова організація повинні будуть обов'язково "познайомитися" зі своїм клієнтом і перевірити його документи.

"З 28 квітня 2020 року встановлюються нові вимоги до переліку інформації про платника і одержувача, яка повинна супроводжувати пересичление коштів, однак це, за оцінками Національного банку, не буде істотного впливу на здійснення переважної більшості операцій з переказу грошей", – заявили в прес-службі НБУ.

Ці норми не торкнуться оплати комуналки, податків, штрафів, інших обов'язкових зборів і платежів, а також кредитів у сумі до 30 тисяч гривень. Також не чіпатимуть переклади для оплати товарів і послуг, що зроблені платіжною карткою, якщо її номер супроводжує переказ, всі готівкові перекази в межах України до п'яти тисяч гривень і зняття грошей зі свого рахунку.

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