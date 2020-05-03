Зараз найкращий час, щоб купувати валюту в обмінниках

Про це пише Сьогодні.

На даний момент гривня всіма силами намагається тримати планку на валютному ринку, щоб не піти в круте піке.

Валюти в обмінниках було достатньо, а ось охочих здати або купити її практично не спостерігалося. За словами експертів, зміцнення гривні пов'язано з низькою діловою активністю.

Що стосується наступного тижня, то фахівці прогнозують нове зміцнення національної валюти. Якісь значні зміни курсу можливі тільки після часткової відміни карантину, яку Кабмін має намір почати 11 травня.

"Низька ділова активність, пов'язана з купівлею та продажем валюти на міжбанківському ринку, збережеться, а це значить, що і на готівковому ринку змін курсу практично не очікується. Тому курс продажу готівкової залишиться в коридорі 27-27,5", - прогнозує Олег Пендзин.

Аналітик Олександр Охріменко впевнений, що у готівкового долара ще є потенціал подешевшати у продажу, дійшовши в середньому до 27,10 гривень. При цьому спред збережеться, тобто здати його можна буде не дорожче 26,85.

"Я не бачу яких-небудь чинників для того, щоб наступного тижня були серйозні зміни. Ринок зараз завмер в очікуванні скасування карантину. Навіть не можна сказати, що "пружина стискається, і відразу після скасування карантину курс долара різко піде вгору. Але девальваційні очікування посилюються, вони проявляться, коли скасують карантин", - стверджує інший експерт Андрій Шевчишин.

Але експерти згодні в одному: на наступному тижні краще не здавати, а купувати валюту як засіб накопичення.

"На минулому тижні почалося зниження курсу продажу готівкового долара, так як попиту на нього практично немає. Попиту немає в основному через те, що у населення не залишилося "зайвих" грошей, які можна вкласти у валюту. Але, схоже, що цей тиждень – останній тиждень низького курсу долара та його стабільності, далі буде дорожче. Тому ті, хто купить валюту, до кінця року непогано на цьому зароблять", - додав Шевчишин у спілкуванні з журналістами.

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