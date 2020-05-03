Сейчас самое подходящее время, чтобы покупать валюту в обменниках

Об этом пишет Сегодня.

На данный момент гривна всеми силами старается держать планку на валютном рынке, чтобы не уйти в крутое пике.

Валюты в обменниках было достаточно, а вот желающих сдать или купить ее практически не наблюдалось. По словам экспертов, укрепление гривны связано с низкой деловой активностью.

Что касается следующей неделе, то специалисты прогнозируют новое укрепление национальной валюты. Какие-то значительные изменения курса возможны только после частичной отмены карантина, которую Кабмин намерен начать 11 мая.

"Низкая деловая активность, связанная с покупкой и продажей валюты на межбанковском рынке, сохранится, а это значит, что и на наличном рынке изменений курса практически не ожидается. Поэтому курс наличной продажи останется в коридоре 27-27,5", - прогнозирует Олег Пендзин.

Аналитик Александр Охрименко уверен, что у наличного доллара еще есть потенциал подешеветь в продаже, дойдя в среднем до 27,10 гривен. При этом спред сохранится, то есть сдать его можно будет не дороже 26,85.

"Я не вижу каких-либо факторов для того, чтобы на следующей неделе были серьезные изменения. Рынок сейчас замер в ожидании отмены карантина. Даже нельзя сказать, что "пружина сжимается, и сразу после отмены карантина курс доллара резко пойдет вверх. Но девальвационные ожидания усиливаются, они проявятся, когда отменят карантин", - утверждает другой эксперт Андрей Шевчишин.

Но эксперты согласны в одном: на следующей неделе лучше не сдавать, а приобретать валюту как средство накопления.

"На минувшей неделе началось снижение курса продажи наличного доллара, так как спроса на него практически нет. Спроса нет в основном из-за того, что у населения не осталось "лишних" денег, которые можно вложить в валюту. Но, похоже, что межпраздничная неделя – последняя неделя низкого курса доллара и его стабильности, дальше будет дороже. Поэтому те, кто сейчас купит валюту, к концу года неплохо на этом заработают", - добавил Шевчишин в общении с журналистами.

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