Націоналізований ПриватБанк продовжує "дивувати" своїх клієнтів
Про новий кричущий інцидент на порталі Мінфін розповів незадоволений клієнт.
За його словами, він намагався зробити переказ коштів через Приват24, але зіткнувся з деякими проблемами.
"Вчора робив переказ з карти на карту через Приват24, система вимагала для підтвердження переказу зателефонувати на 3700 і підтвердити за телефоном. Після успішної відповіді на всі питання оператора здивувало, що статус переказу не змінювався. Вирішив зайти на сторінку балансу за картками і тут здивувався — на картах ні чого немає, хоча повинно бути близько 10 тисяч", - розповідає він.
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Клієнт спробував зайти знову через Приват24, але й тут виникли проблеми.
"Вирішив зайти в Приват24 телефону — не пускає. Дзвоню на 3700, а там автовідповідач говорить, що я дзвоню з номера, який не зареєстрований в системі. В онлайн чаті на сайті порадили провести авторизацію в терміналі, що, природно, не допомогло вирішити проблему. Залишився дуже «задоволений» роботою банку", - резюмував він у своєму негативному відкликання.
"Добрий день! Ми звернулися до Вас приватним повідомленням для надання персонального посилання для вирішення питання", - "традиційно" відреагував на скаргу представник Приватбанку в коментарях.
Нагадаємо, відділення Приватбанку масово закриють по всій Україні, з'явилася термінова заява: «вже з початку травня…».
Як повідомляла Politeka, на карти Приватбанку не приходять перекази, українці б'ють тривогу.
Також Politeka писала, що з рахунків українців почали пропадати гроші, ПриватБанк зробив заяву.