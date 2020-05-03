Це вже не перший подібний випадок

Націоналізований ПриватБанк продовжує "дивувати" своїх клієнтів

Про новий кричущий інцидент на порталі Мінфін розповів незадоволений клієнт.

За його словами, він намагався зробити переказ коштів через Приват24, але зіткнувся з деякими проблемами.

"Вчора робив переказ з карти на карту через Приват24, система вимагала для підтвердження переказу зателефонувати на 3700 і підтвердити за телефоном. Після успішної відповіді на всі питання оператора здивувало, що статус переказу не змінювався. Вирішив зайти на сторінку балансу за картками і тут здивувався — на картах ні чого немає, хоча повинно бути близько 10 тисяч", - розповідає він.

Клієнт спробував зайти знову через Приват24, але й тут виникли проблеми.

"Вирішив зайти в Приват24 телефону — не пускає. Дзвоню на 3700, а там автовідповідач говорить, що я дзвоню з номера, який не зареєстрований в системі. В онлайн чаті на сайті порадили провести авторизацію в терміналі, що, природно, не допомогло вирішити проблему. Залишився дуже «задоволений» роботою банку", - резюмував він у своєму негативному відкликання.

"Добрий день! Ми звернулися до Вас приватним повідомленням для надання персонального посилання для вирішення питання", - "традиційно" відреагував на скаргу представник Приватбанку в коментарях.

Нагадаємо, відділення Приватбанку масово закриють по всій Україні, з'явилася термінова заява: «вже з початку травня…».

Як повідомляла Politeka, на карти Приватбанку не приходять перекази, українці б'ють тривогу.

Також Politeka писала, що з рахунків українців почали пропадати гроші, ПриватБанк зробив заяву.