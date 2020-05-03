Это уже не первый подобный случай

Национализированный ПриватБанк продолжает "удивлять" своих клиентов

О новом вопиющем инциденте на портале Минфин рассказал недовольный клиент.

По его словам, он пытался сделать перевод средств через Приват24, но столкнулся с некоторыми проблемами.

Помимо этого, он пожаловался, что на счету теперь не хватает 10 тысяч.

"Вчера делал перевод с карты на карту через Приват24, система потребовала для подтверждения перевода позвонить на 3700 и подтвердить по телефону. После успешного ответа на все вопросы оператора удивило, что статус перевода не изменялся. Решил зайти на страницу баланса по картам и тут удивился — на картах ни чего нету, хотя должно быть около 10 тысяч", - рассказывает он.

Клиент попытался зайти вновь через Приват24, но и тут возникли проблемы.

"Решил зайти в Приват24 с телефона — не пускает. Звоню на 3700, а там автоответчик говорит, что я звоню с номера, который не зарегистрирован в системе. В онлайн чате на сайте посоветовали произвести авторизацию в терминале, что, естественно, не помогло решить проблему. Остался очень «доволен» работой банка", - резюмировал он в своем негативном отзыве.

"Добрый день! Мы обратились к Вам частным сообщением для предоставления персонального ссылки для решения вопроса", - "традиционно" отреагировал на жалобу представитель ПриватБанка в комментариях.

Напомним, отделения ПриватБанка массово закроют по всей Украине, появилось срочное заявление: «уже с начала мая…».

Как сообщала Politeka, на карты ПриватБанка не приходят переводы, украинцы бьют тревогу.

Также Politeka писала, что со счетов украинцев начали пропадать деньги, ПриватБанк сделал заявление.