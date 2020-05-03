З початку травня в Україні стартувала індексація пенсій

Однак деякі категорії громадян залишаться без надбавки, передає Finance.ua з посиланням на слова економіста Віктора Скаршевського.

Експерт пояснив, що з 11,3 млн українських пенсіонерів індексація буде проведена лише для восьми мільйонів. Вони отримають у середньому на 260 гривень більше, а мінімальна надбавка складе 100 гривень.

Як відомо, індексація передбачена постановою Кабміну. В ній про винятки нічого не сказано, проте, у відповідності із законом про пенсійне забезпечення, під індексацію не підпадають різні «спецпенсії» – пенсії суддям, прокурорам і тому подібне.

Не будуть перераховувати пенсію і тим українцям, у яких є різного роду надбавки, такі як за вислугу років, пільговий стаж та інше.

«Мова йде про ситуації, коли розрахунковий (базовий) розмір пенсії не нижчий за фактичний, який людина отримує на руки», – говориться в повідомленні. У такому випадку після індексації пенсія залишиться такою ж.

Раніше ми писали про те, що радник президента України та економіст Олег Устенко озвучив, скільки країна втратить через карантин.

«Світова економіка входить у піке. Прогнози, які зараз звучать, більш ніж сумні. Якщо раніше говорили про уповільнення темпів економічного зростання, то зараз мова про економічне падіння. Це означає, що постраждають усі країни, і насамперед ті, які орієнтовані на експорт. А Україна – з таких країн», - зазначив чиновник.

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