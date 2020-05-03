З початку травня в Україні стартувала індексація пенсій

Однак деякі категорії громадян залишаться без надбавки, передає Finance.ua з посиланням на слова економіста Віктора Скаршевського.

Експерт пояснив, що з 11,3 млн українських пенсіонерів індексація буде проведена лише для восьми мільйонів. Вони отримають у середньому на 260 гривень більше, а мінімальна надбавка складе 100 гривень.

пенсія, пенсіонери

Як відомо, індексація передбачена постановою Кабміну. В ній про винятки нічого не сказано, проте, у відповідності із законом про пенсійне забезпечення, під індексацію не підпадають різні «спецпенсії» – пенсії суддям, прокурорам і тому подібне.

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Не будуть перераховувати пенсію і тим українцям, у яких є різного роду надбавки, такі як за вислугу років, пільговий стаж та інше.

«Мова йде про ситуації, коли розрахунковий (базовий) розмір пенсії не нижчий за фактичний, який людина отримує на руки», – говориться в повідомленні. У такому випадку після індексації пенсія залишиться такою ж.

пенсия, деньги выплаты

Раніше ми писали про те, що радник президента України та економіст Олег Устенко озвучив, скільки країна втратить через карантин.

«Світова економіка входить у піке. Прогнози, які зараз звучать, більш ніж сумні. Якщо раніше говорили про уповільнення темпів економічного зростання, то зараз мова про економічне падіння. Це означає, що постраждають усі країни, і насамперед ті, які орієнтовані на експорт. А Україна – з таких країн», - зазначив чиновник.

Нагадаємо, пенсії в Україні масово урізують: хто постраждає і що робити, щоб не втратити гроші.

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