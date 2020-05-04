Українці поскаржилися на «здирство з народу» ПриватБанка

Про неприємний інцидент з банком розповіла його клієнтка у відзиві на сайті «Мінфін». За словами жінки, 30 квітня вона погасила прострочений платіж в банку, отримавши повідомлення про те, що залишок по ньому склав 0.00 грн. Однак, вже 1 травня ПриватБанк повідомив їй про прострочення платежу в розмірі 1740 грн.

«При зверненні в кол -центр дають невиразні відповіді «все зараховує система і все вірно». Пояснень немає. Розраховано на нездар, а раптом згодиться», - обурилася клієнтка банку.

Ще один клієнт Приватбанку поділився власним сумним досвідом. За його словами, у нього з дебетової інтернет-картки списали гроші в мінус, увігнавши його в борг.

«В умовах банку зазначено, що овердрафт видається з кредитного ліміту, якого по інтернет-карті немає (на основній карті у мене кредитний ліміт 0.00 UAH ), отже на якій підставі і головне з яких коштів було списано дані гроші в мінус?», - поцікавився українець.

Він розповів, що співробітники банку не можуть пояснити йому, що відбулося, і відповісти на його питання. Клієнт також розповів, що при оплаті замовлення в інтернеті з іншої картки та недостачі 50 копійок для комісії банк не видав йому овердрафт.

«Прошу банк роз'яснити логіку роботи овердрафту на інтернет картах і які подальші дії варто здійснити для скасування цього списання т. к. оплачувати підписку якої не користуюся «100 років» і вже давно втратив доступ до аккаунту не збираюся», - підсумував українець.

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