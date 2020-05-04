Украинцы пожаловались на «обдираловку народа» ПриватБанком

О неприятном инциденте с банком рассказала его клиентка в отзыве на сайте «Минфин». По словам женщины, 30 апреля она погасила просроченный платеж в банке, получив уведомление о том, что остаток по нему составил 0.00 грн. Однако, уже 1 мая ПриватБанк сообщил ей о просрочке платежа в размере 1740 грн.

«При обращении в кол -центр дают невнятные ответы «все считает система и все верно». Объяснений нет. Рассчитано на бездарей, а вдруг прокатит», - возмутилась клиентка банка.

Еще один клиент ПриватБанка поделился собственным печальным опытом. По его словам, у него с дебетовой интернет-карты списали деньги в минус, вогнав его в долг.

«В условиях банка указано, что овердрафт выдается с кредитного лимита, которого по интернет карте нет (на основной карте у меня кредитный лимит 0.00 UAH ), следовательно на каком основании и главное с каких средств были списаны данные деньги в минус?», - поинтересовался украинец.

Он рассказал, что сотрудники банка не могут объяснить ему, что произошло, и ответить на его вопросы. Клиент также рассказал, что при оплате заказа в интернете с другой карты и недостаче 50 копеек для комиссии банк не выдал ему овердрафт.

«Прошу банк разъяснить логику работы овердрафта на интернет картах и какие дальнейшие действия стоит предпринять для отмены этого списания т.к. оплачивать подписку которой не пользуюсь «100 лет» и уже давно потерял доступ к аккаунту не собираюсь», - подытожил украинец.

Напомним, деньги исчезают со счетов украинцев, важное заявление ПриватБанка.

Как сообщала Politeka, ПриватБанк изменил правила переводов, украинцев предупредили.

Также Politeka писала, что отделения ПриватБанка массово закроют по всей Украине, появилось срочное заявление.