ПриватБанк сделал заявление об изменениях в процедуре денежных переводов между картами

Банк решил значительно сократить тарифы по переводам для клиентов. Так, совместно с платежной системой Mastercard банк сократил тарифы по переводам между картами клиентов с 2% до 1,5%.

Такую комиссию теперь должны будут оплачивать клиенты при международных переводах на карты ПриватБанка из стран бывшего СНГ или Европейского Союза.

Перевод можно проводить через мобильное приложение «Приват24», веб-версию сайта на компьютере или другом мобильном устройстве.

Для этого нужно зайти в меню «Сервисы», перейти на «Переводы» и выбрать раздел «На любую карту». При этом валюта карты отправителя и получателя должна совпадать. Лучше всего использовать долларовые карты.

При проведении переводов ПриватБанк рекомендует использовать следующие платежные системы: Swift, Western Union, RIA, MoneyGram, PrivatMoney, Intel Express, Sigue, Meest, Welsend, p2p, TransferGo, Payoneer и TransferWise. Это позволит клиенту получить кэшбек до ста гривен, точная сумма которого будет зависеть от размера перевода.

Ранее сообщалось, что ПриватБанк предупредил украинцев об обновлении системы, во время которого люди не смогут проводить финансовые операции.

Обновление процессинга будет проходить ночью 3 мая с 01:00 до 07:00. На это время украинцам посоветовали воздержаться от попыток проведения каких-либо финансовых операций.

Напомним, отделения ПриватБанка массово закроют по всей Украине, появилось срочное заявление: «уже с начала мая…».

Как сообщала Politeka, на карты ПриватБанка не приходят переводы, украинцы бьют тревогу.

Также Politeka писала, что со счетов украинцев начали пропадать деньги, ПриватБанк сделал заявление.