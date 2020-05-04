Курс валют може змінитися в Україні вже на цьому тижні

Старший аналітик «Альпарі» Вадим Иосуб розповів українцям, чого чекати від долара, передає «Мінфін».

За минулий тиждень курс долара до гривні помірно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,4-0,7%.

З минулого понеділка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився на 0,7% — з 27,14 грн до 26,96 грн.

Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії «Укрдилінг», за цей же час знизилися з 27,07/до 27,11 26,96/26,99 (-0,4%).

Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках за тиждень опустилися з 27,05/27,38 — до 26,88/27,19 (-0,6%/-0,7%). При цьому спред між середньою продажу і середньої покупкою скоротився на рівні 1,2%.

Перші торги в цьому місяці, 4 травня, не ознаменувалися несподіванками. Курс зростав зовсім незначно.

Аналітик прогнозує, що найближчим часом долар залишиться поблизу позначки 27 грн/$, з помірною тенденцією до зниження і стабілізацією трохи нижче цього круглого рівня.

На цьому тижні очікується невелике зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 26,9 грн/$, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,7/27,0 грн/$.

Раніше повідомлялося, що згідно з прогнозами експертів, у травні ситуація на валютному ринку буде коливатися від 27,5 гривень за долар до 27,9 гривень за долар.

Ситуація багато в чому залежить від того, як швидко закінчиться карантин. Хоча девальвації уникнути не вдасться в будь-якому випадку.

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