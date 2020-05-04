Курс валют может измениться в Украине уже на этой неделе

Старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб рассказал украинцам, чего ждать от доллара, передает «Минфин».

За прошедшую неделю курс доллара к гривне умеренно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,4-0,7%.

С прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился на 0,7% — с 27,14 грн до 26,96 грн.

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 27,07/27,11 к 26,96/26,99 (-0,4%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю опустились с 27,05/27,38 — до 26,88/27,19 (-0,6%/-0,7%). При этом спред между средней продажам и средней покупкой сократился на уровне 1,2%.

Первые торги в этом месяце, 4 мая, не ознаменовались неожиданностями. Курс рос совсем незначительно.

Аналитик прогнозирует, что в ближайшее время доллар останется вблизи отметки 27 грн/$, с умеренной тенденцией к снижению и стабилизацией чуть ниже этого круглого уровня.

На этой неделе ожидается небольшое снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,9 грн/$, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,7/27,0 грн/$.

Ранее сообщалось, что согласно прогнозам экспертов, в мае ситуация на валютном рынке будет колебаться от 27,5 гривен за доллар до 27,9 гривен за доллар.

Ситуация во многом зависит от того, как быстро закончится карантин. Хотя девальвации избежать не удастся в любом случае.

Напомним, курс валют резко изменился, доллар и евро скакнули вверх: НБУ предупредил украинцев.

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