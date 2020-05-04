Доходи населення зросли в середньому на 8%

Такі розрахунки призводить НБУ в Інфляційному звіті, пиередает Politeka.net з посиланням на сайт Мінфіну.

Згідно зі звітом НБУ, виплата 1000 гривень пенсіонерам, які отримують менше 5 тисяч гривень на місяць, збільшення пенсій пенсіонерам старше 80 років, індексація пенсій і збільшення виплат безробітним призведуть до зростання доходів населення в середньому на 8%.

«Отже, соціальна підтримка стане певним компенсатором втрачених доходів у другому кварталі», — йдеться документі.

Разом з тим Нацбанк очікує, що через карантин розмір зарплат в Україні почне рости меншими темпами, а в деяких галузях — знижуватися.

Раніше ми писали, що багато українців в травні зіткнуться з матеріальними проблемами і можуть взагалі не отримати зарплат.

Експерти одноголосно заявляють, що потрібно готуватися до зниження рівня зарплат через те, що частина галузей на карантині фактично не працювала.

Економіст Олег Пендзин впевнений, що за квітень зарплати по багатьом сферам суттєво зменшаться. Згідно з прогнозом, в середньому, вони не опустяться нижче 10 тисяч гривень, але по окремих галузях обвал може бути набагато більше.

Разом з тим, з'явилася інформація про те, як складуться справи з заробітчанами. Як відомо, через карантин додому повернулося близько півмільйона українців. Логічно припустити, що люди рвонуть назад, як тільки будуть відкриті кордони. При цьому у МЗС назвали важливу умову, про яку повинні знати ті, хто хоче працювати за кордоном. За словами віце-прем'єр-міністра з питань європейської інтеграції Вадима Пристайка, заробітчани повинні бути забезпечені медичним страхуванням.

Нагадаємо, мільйони доларів від Світового банку розділять між українцями: "Гроші отримають сім'ї з..."

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