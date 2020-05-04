Доходы населения выросли в среднем на 8%

Такие расчеты приводит НБУ в Инфляционном отчете, пиередает Politeka.net со ссылкой на сайт Минфина.

Согласно отчету НБУ, выплата 1000 гривен пенсионерам, которые получают менее 5 тысяч гривен в месяц, увеличение пенсий пенсионерам старше 80 лет, индексация пенсий и увеличение выплат безработным приведут к росту доходов населения в среднем на 8%.

«Следовательно, социальная поддержка станет определенным компенсатором потерянных доходов во втором квартале», — говорится документе.

Вместе с тем Нацбанк ожидает, что из-за карантина размер зарплат в Украине начнет расти меньшими темпами, а в некоторых отраслях — снижаться.

Ранее мы писали, что многие украинцы в мае столкнутся с материальными проблемами и могут вообще не получить зарплат.

Эксперты единогласно заявляют, что нужно готовиться к снижению уровня зарплат из-за того, что часть отраслей на карантине фактически не работала.

Экономист Олег Пендзин уверен, что за апрель зарплаты по многим сферам существенно просядут. Согласно прогнозу, в среднем, они не опустятся ниже 10 тысяч гривен, но по отдельным отраслям обвал может быть намного больше.

Вместе с тем, появилась информация о том, как будут обстоять дела с заробитчанами. Как известно, из-за карантина домой вернулось около полумиллиона украинцев. Логично предположить, что люди рванут обратно, как только будут открыты границы. При этом в МИД назвали важное условие, о котором должны знать те, кто хочет работать за рубежом. По словам вице-премьер-министра по вопросам европейской интеграции Вадима Пристайко, заробитчане должны быть обеспечены медицинским страхованием.

Напомним, миллионы долларов от Всемирного банка разделят между украинцами: "Деньги получат семьи с..."

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