Гривні буде не просто

Курс валют в Україні 5 травня стане причиною паніки на ринку, гривня після тривалого утримування позицій різко прогнеться

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку України.

Так, за сто доларів сьогодні доведеться віддати 2697,49 гривень, хоча днем раніше показник був в районі 2695,92 грн (+1,57).

А ось курс євро вирішили несподівано накрутити: 2950,78 гривень проти 2929,39 грн днем раніше (+21,39).

Більш того, у Національному банку також уточнили, що до середини минулого дня долар продавався за 26,9832 гривні за одну банкноту.

Як повідомлялося раніше, курс валют може змінитися в Україні вже на цьому тижні. Старший аналітик «Альпарі» Вадим Иосуб розповів українцям, чого чекати від долара.

За минулий тиждень курс долара до гривні помірно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,4-0,7%.

З минулого понеділка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився на 0,7% — з 27,14 грн до 26,96 грн.

Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії «Укрдилінг», за цей же час знизилися з 27,07/до 27,11 26,96/26,99 (-0,4%).

Нагадаємо, курс валют різко змінився, долар і євро стрибнули вгору: НБУ попередив українців.

Як повідомляла Politeka, українців попередили про новому курсі долара: "До кінця квітня за один "зелений"...

Також Politeka писала, що долар і євро готують прорив, попередження від НБУ: що буде з курсом валют.