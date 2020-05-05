Українці ошелешені тим, що незрозумілі заборгованості виникають навіть на "дитячих" картах

Про новий кричущий інцидент на порталі Мінфін розповів незадоволений клієнт.

За його словами, він оформив своїй дитині карту "Юніор" і був здивований, коли на ній з'явилася заборгованість.

"Зробив навіть дитині карту «Юніор», і ось сьогодні був неприємно здивований — на карті був залишок у 10 грн і з неї списали 160 грн, тобто списали в «мінус». При цьому кредитний ліміт завжди був рівний нулю. Я спеціально завів дитині цю карту, щоб він міг розраховуватися в Інтернеті та у магазині, щоб не мав доступу до мого рахунку.

Написав в службу підтримки банку і тут мені відповіли, що банк надав мені «овердрафт для завершення оплати в торговій точці»! Цей «овердрафт» ніяк не можна вимкнути (за словами співробітника банку) і мені дали інструкцію, як скасувати регулярні платежі. Серйозно?", - обурюється він.

Клієнт також звернув увагу на те, що з літа 2019 року ПриватБанк обіцяв не встановлювати на дитячі картки, кредитні ліміти, але порушив свої ж правила.

"Почитав умови користування карткою «Юніор» — «Можливість з дозволу батьків встановити кредитний ліміт на картку — максимум 300 грн. З 20.06.2019 кредитний ліміт за Картками Юніора не встановлюється» — тобто ніхто не може встановити кредитний ліміт по цій карті і гроші все одно списали в «мінус». Будьте обережні з картами і переходьте на кеш або інший банк — Приват добрий банк і з задоволенням надасть вам «овердрафт», навіть якщо у вас немає грошей на рахунку, а потім ще і відсотки нарахує, а ви і знати не будете!", - резюмував він у своєму негативному відкликання.

"Добрий вечір! Дозвольте нам розглянути Ваш випадок більш докладно. Ми звернулися до Вас в особисті повідомлення для уточнення інформації", - відреагував на скаргу представник банку.

Нагадаємо, гроші зникають з рахунків українців, важливу заяву Приватбанку.

Як повідомляла Politeka, ПриватБанк змінив правила переказів, українців попередили.

Також Politeka писала, що відділення Приватбанку масово закриють по всій Україні, з'явилося термінове заяву.