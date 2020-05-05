Украинцы ошарашены тем, что непонятные задолженности возникают даже на "детских" картах

О новом вопиющем инциденте на портале Минфин рассказал недовольный клиент.

По его словам, он оформил своему ребенку карту "Юниор" и был удивлен, когда на нее "вешают долги".

"Сделал даже ребенку карту «Юниор», и вот сегодня был неприятно удивлен — на карте был остаток в 10 грн и с неё списали 160 грн, т.е. списали в «минус». При этом кредитный лимит всегда был равен нулю.

Я специально завел ребенку эту карту, чтобы он мог рассчитываться в Интернете и в магазине, чтобы не имел доступа к моему счёту.

Написал в службу поддержки банка и тут мне ответили, что банк предоставил мне «овердрафт для завершения оплаты в торговой точке»! Этот «овердрафт» никак нельзя отключить (по словам сотрудника банка) и мне дали инструкцию, как отменить регулярные платежи. Серьезно?", - возмущается он.

Клиент также обратил внимание на то, что с лета 2019 года ПриватБанк обещал не устанавливать на детские карты кредитные лимиты, но нарушил свои же правила.

"Почитал условия пользования картой «Юниор» — «Можливість з дозволу батьків установити кредитний ліміт на картку — максимум 300 грн. З 20.06.2019 кредитний ліміт за Картками Юніора не встановлюється» — т.е. никто не может установить кредитный лимит по этой карте и деньги всё равно списали в «минус». Будьте осторожны с картами и переходите в кеш или другой банк — Приват добрый банк и с удовольствием предоставит вам «овердрафт», даже если у вас нет денег на счету, а потом ещё и проценты начислит, а вы и знать об этом не будете!", - резюмировал он в своем негативном отзыве.

"Добрый вечер! Позвольте нам рассмотреть Ваш случай более подробно. Мы обратились к Вам в личные сообщения для уточнения информации", - отреагировал на жалобу представитель банка.

Напомним, деньги исчезают со счетов украинцев, важное заявление ПриватБанка.

Как сообщала Politeka, ПриватБанк изменил правила переводов, украинцев предупредили.

Также Politeka писала, что отделения ПриватБанка массово закроют по всей Украине, появилось срочное заявление.