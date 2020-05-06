Через нестачу грошей у держбюджеті заморожене фінансування нових інфраструктурних проектів, припинені обіцяні надбавки медикам, а індексація пенсій проведена із запізненням у три місяці

Згідно з даними Державної казначейської служби, у квітні доходи бюджету виявилися на 15,7% нижче плану та на 12,6% менше, ніж роком раніше, пишуть "ВестиUA"

Всього ж з початку року казна недоотримала 41 млрд грн, що становить 11,9% від планового показника. До речі, ця цифра майже дорівнює всьому річному фінансуванню субсидій на 2020 рік (48 млрд грн) або ремонту доріг (38 млрд грн).

Проблеми з держбюджетом можуть потягнути за собою заборгованості із зарплат і пенсій, скасування пільг.

Так, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначив, що соціальна допомога, а також пільги надаються «в межах можливостей». Постає резонне питання, наскільки вистачить цих "можливостей".

"Ми не можемо надрукувати гроші і дати пільги усім: великим, середнім і малим… Емісія — це інфляція… Тобото емітуючи гроші, ми фактично залазимо в кишені людей. Тому ми надали пільги в межах наших можливостей - малим підприємцям, і найголовніше - соціально незахищеним верствам населення. Ми зробили те, що могли в межах обмежених ресурсів бюджету…", - заявив Гетманцев.

За словами економічного експерта Олексія Дорошенка, "держава декларує все більше і більше витрат, а нести їх не може. Як наслідок ми бачимо зростаючі борги по зарплатам по всім категоріям. Ми з вами в цьому році ще не раз побачимо, як скорочують бюджет, тому що навіть цих грошей взяти ніде".

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