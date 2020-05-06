Из-за нехватки денег в госбюджете заморожено финансирование новых инфраструктурных проектов, приостановлены обещанные надбавки медикам, а индексация пенсий проведена с опозданием в три месяца

Согласно данным Государственной казначейской службы, в апреле доходы бюджета оказались на 15,7% ниже плана и на 12,6% меньше, чем годом ранее, пишут "ВестиUA"

Всего же с начала года казна недополучила 41 млрд грн, что составляет 11,9% от планового показателя. К слову, эта цифра почти равняется всему годовому финансированию субсидий на 2020 год (48 млрд грн) или ремонта дорог (38 млрд грн).

Проблемы с госбюджетом могут потянуть за собой задолженности по зарплатам и пенсиям, отмену льгот.

Так, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев отметил, что социальная помощь, а также льготы предоставляются «в пределах возможностей». Встает резонный вопрос, насколько хватит этих "возможностей".

"Мы не можем напечатать деньги и дать льготы всем: крупным, средним и малым… Эмиссия — это инфляция… То есть эмитируя деньги, мы фактически залезаем в карман людей. Поэтому мы предоставили льготы в пределах наших возможностей — малым предпринимателям, и самое главное — социально незащищенным слоям населения. Мы сделали то, что могли в пределах ограниченных ресурсов бюджета…", - заявил Гетманцев.

По словам экономического эксперта Алексея Дорошенко, "государство декларирует все больше и больше расходов, а нести их не может. Как следствие мы видим растущие долги по зарплатам по всем категориям. Мы с вами в этом году еще не раз увидим, как сокращают бюджет, потому что даже эти деньги взять неоткуда".

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