З кожним днем заборгованість Пенсійного фонду перед казначейством зростає
Про це розповідають економісти, посилаючись на дані Державної казначейської служби, передає ЕП.
Повідомляється, що ПФУ взяв позику з єдиного казначейського рахунку на 11 млрд грн - це на третину більше, ніж фонд брав позик в попередні місяці.
Таким чином, лише за квітень заборгованість ПФУ зросла на 3,6 млрд грн.
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"У квітні Пенсійний фонд взяв позику з єдиного казначейського рахунку (ЄКР) аж на 11 млрд грн. Це на третину більше, ніж ПФ брав позик в попередні місяці. А ще це - третина місячних витрат Пенсійного фонду (або 1/12 річних витрат). І за результатами місяця зміг повернути лише 7,4 млрд грн. За результатами квітня заборгованість Пенсійного фонду перед ЄКР збільшилася на 3,6 млрд грн", - сказано в повідомленні.
Як підкреслюють фінансові експерти, фактичний дефіцит ПФ з початку 2020 року становить 7,9 млрд грн, і це не враховуючи, що 202 млрд грн бюджет повинен безпосередньо влити в Пенсійний фонд.
"Це черговий "дзвіночок" наслідків карантинних заходів для економіки: обсягів ЄСВ недостатньо для здійснення пенсійних виплат. Очевидно, тут "спрацювали" як прямі звільнення від обов'язковості сплати СЄВ (зразок ФОП третьої групи за березень-квітень), так і загальна зупинка діяльності багатьох бізнесів, отже невиплата заробітної плати, а також відсутність внесків до Пенсійного фонду", - підсумували економісти.
Раніше ми розповідали, що індексація пенсій в Україні отримала новий поворот.
Пенсійний фонд України 4 травня відзвітував про виділення з початку місяця 2,6 мільярдів гривень на виплату проіндексованих пенсій.
У Фонді зазначили, що порядок виплат не змінився. Вони будуть проведені в певну кожному пенсіонеру дату. Кошти зарахують на рахунок в банку або листоноші "Укрпошти" доставлять додому тим, хто вибрав відповідний вид виплат.
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