К чему нужно готовиться пенсионерам

С каждым днем задолженность Пенсионного фонда перед казначейством растет

Об этом утверждают экономисты, ссылаясь на данные Государственной казначейской службы, передает ЭП.

Сообщается, что ПФУ взял займ с единого казначейского счета на 11 млрд грн - это на треть больше, чем фонд брал займов в предыдущие месяцы.

Таким образом, лишь за один апрель задолженность ПФУ выросла на 3,6 млрд грн.

"В апреле Пенсионный фонд взял займ с единого казначейского счета (ЕКС) аж на 11 млрд грн. Это - на треть больше, чем ПФ брал займов в предыдущие месяцы. А еще это - треть месячных расходов Пенсионного фонда (или 1/12 его годовых расходов). И по результатам месяца смог вернуть только 7,4 млрд грн. По результатам апреля задолженность Пенсионного фонда перед ЕКС увеличилась на 3,6 млрд грн", - сказано в сообщении.

Как подчеркивают финансовые эксперты, фактический дефицит ПФ с начала 2020 года составляет 7,9 млрд грн, и это не учитывая, что 202 млрд грн бюджет должен напрямую влить в Пенсионный фонд.

"Это очередной "звоночек" последствий карантинных мероприятий для экономики: объемов ЕСВ недостаточно для осуществления пенсионных выплат. Очевидно, здесь "сработали" как прямые освобождения от обязательности уплаты СЕВ (вроде ФЛП третьей группы за март-апрель), так и общая остановка деятельности многих бизнесов, следовательно невыплата заработной платы, а следовательно отсутствие взносов в Пенсионный фонд", - подытожили экономисты.

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Пенсионный фонд Украины 4 мая отчитался о выделении с начала месяца 2,6 миллиардов гривен на выплату проиндексированных пенсий.

В Фонде отметили, что порядок выплат не изменился. Они будут проведены в определенную каждому пенсионеру дату. Средства зачислят на счет в банке или почтальоны "Укрпочты" доставят домой тем, кто выбрал соответствующий вид выплат.

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