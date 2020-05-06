Стало відомо, як будуть працювати відділення націоналізованого Приватбанку напередодні ослаблення карантину

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба банку.

Зокрема, ПриватБанк змінив роботу своїх відділень напередодні ослаблення обмежувальних заходів.

Так, у націоналізованому Приватбанку розповіли, як будуть функціонувати відділення в робочі і неробочі дати.

Як відомо, 9 травня наша країна відзначає велику дату - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цей день є вихідним по всій країні, в цьому році він випадає на суботу, також буде вихідним і 11 травня.

Як підкреслили в прес-службі, 8 травня режим роботи відділень скорочений згідно з установленим режимом у період карантину (без додаткового скорочення). Всі наступні три дні будуть вихідними та відділення відкриватися не будуть.

У Приватбанку повідомили, що всі термінали, банкомати, мобільний банкінг Приват24 і служба підтримки залишаються працювати цілодобово, незважаючи на вихідні дні.

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