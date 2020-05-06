Стало известно, как будут работать отделения национализированного ПриватБанка накануне ослабления карантина
Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба банка.
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В частности, ПриватБанк изменил работу своих отделений накануне ослабления ограничительных мер.
Так, в национализированном ПриватБанке рассказали, как будут функционировать отделения в рабочие и нерабочие даты.
Как известно, 9 мая наша страна отмечает большую дату - День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Этот день является выходным по всей стране, в этом году он выпадает на субботу, также выходным будет и 11 мая.
Как подчеркнули в пресс-службе, 8 мая режим работы отделений сокращен в соответствии с установленным режимом в период карантина (без дополнительного сокращения). Все последующие три дня будут выходными и отделения открываться не будут.
В ПриватБанке сообщили, что все терминалы, банкоматы, мобильный банкинг Приват24 и служба поддержки остаются работать круглосуточно, несмотря на выходные дни.
Напомним, ПриватБанк списывает просрочку дважды, украинцы рассказали о новой схеме.
Как сообщала Politeka, ПриватБанк изменил правила переводов, украинцев предупредили.
Также Politeka писала, что отделения ПриватБанка массово закроют по всей Украине, появилось срочное заявление.