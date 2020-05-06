Стало известно, как будут работать отделения национализированного ПриватБанка накануне ослабления карантина

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба банка.

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В частности, ПриватБанк изменил работу своих отделений накануне ослабления ограничительных мер.

приватбанк

Так, в национализированном ПриватБанке рассказали, как будут функционировать отделения в рабочие и нерабочие даты.

Как известно, 9 мая наша страна отмечает большую дату - День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Этот день является выходным по всей стране, в этом году он выпадает на субботу, также выходным будет и 11 мая.

Как подчеркнули в пресс-службе, 8 мая режим работы отделений сокращен в соответствии с установленным режимом в период карантина (без дополнительного сокращения). Все последующие три дня будут выходными и отделения открываться не будут.

В ПриватБанке сообщили, что все терминалы, банкоматы, мобильный банкинг Приват24 и служба поддержки остаются работать круглосуточно, несмотря на выходные дни.

приватбанк

Напомним, ПриватБанк списывает просрочку дважды, украинцы рассказали о новой схеме.

Как сообщала Politeka, ПриватБанк изменил правила переводов, украинцев предупредили.

Также Politeka писала, что отделения ПриватБанка массово закроют по всей Украине, появилось срочное заявление.