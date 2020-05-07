Курс валют в Україні 7 травня покаже справжнє обличчя гривні, долару та євро влаштують справжню прочуханку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку України.
Долар сьогодні можна буде придбати за 26,9323 грн. Вчора він торгувався за 26,9774 (-0,0451).
Курс євро сьогодні буде в районі 29,1017 гривень. А днем раніше валюта торгувалася по 29,2691 грн (-0,1674).
Уточнимо, що до середини минулого дня долар торгувався по 26,9578 за один «вічнозелений».
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Як повідомлялося раніше, стало відомо, що буде з курсом долара після відміни обмежувальних заходів із-за епідемії вірусу
Про це в ефірі українського телеканалу розповів фінансовий експерт Ярослав Жаліло.
За його словами, національна валюта може піти на дно після того, як буде скасовано карантин і відновиться робота української економіки.
Жаліло також припустив, що в результаті пожвавлення економіки після пом'якшення карантину може відбутися певне просідання курсу гривні.
"Хоча вважати, що це буде значне просідання, я б не став. Ми маємо фактори, які зміцнюють курс гривні – це позитивна динаміка цін на енергоресурси, експорт не так сильно погіршується, як імпорт, а також стабілізувався відтік капіталів з України", – озвучив експерт нюанси.
Нагадаємо, долар не зупинити: українцям дали точний прогноз, що буде з курсом вже через тиждень.
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