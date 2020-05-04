Украину ждет тяжелое время из-за пандемии китайского вируса

Разбалансированность экономической системы Украины и накопленные противоречия приведут к сокращению экономики на 7,7% ВВП по итогу 2020 года, 1 мая сообщил директор института развития экономики Украины Александр Гончаров в Facebook.

Кроме того, он добавил, что на фоне пандемии мировой спрос на энергоресурсы в 2020 году сократился на 6% — это будет сильнейшим спадом потребления за последние 70 лет.

Эксперт сообщил, что этот новый прогноз опубликовало Международное энергетическое агентство (МЭА), ведущие аналитики которого предрекают рекордный обвал глобального спроса некоторых ресурсов.



Экономист уточнил, что спрос на нефть может упасть на 9%, на уголь — на 8%, на газ — на 5%.

«Всё, в Украине уж точно больше не будет жирных и сытых годов, какими были «нулевые»», - константировал эксперт.

Также ранее сообщалось, что Украина без получения очередного транша от МВФ должна будет пойти на рискованный шаг.

МВФ жестко отреагировал на попытку внести изменения в законодательство с целью отставки главы НАБУ Артема Сытника. Это явно сигнализирует о том, что теперь Фонд начал выдвигать Украине политические требования для предоставления кредита.

В то же самое время, Киев не имеет другого выбора, ведь в случае неполучения денег от МВФ государство будет вынуждено объявить дефолт. Такое мнение высказал Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Напомним, украинцам рассказали, как сохранить свои деньги в кризис: "самое время потратить на...".

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