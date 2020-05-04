Эксперты сообщили свои прогнозы по курсу валют в Украине после карантина

Мнения специалистов разделились. Так, бизнес-аналитик, эксперт Европейского Аналитического центра Вадим Бардась сообщил, что в мае Украину ожидает ползучая девальвация до 28 грн за доллар.

При этом поддержку стабильного курса доллара оказывает иммиграция работников и высокие цены в глобальной экономике на пшеницу, пишет РБК. Данные факторы увеличивают стоимостные объемы аграрного экспорта и помогают поступлению валюты на межбанковский рынок.

На курс валют может оказать сильное влияние мировой кризис, в том числе, падение цен на энергоресурсы и нефть. Это тоже станет поддержкой для гривны.

Ситуация с нефтью обеспечит уменьшение импорта в Украину, треть из которого составляет - энергетический.

При этом эксперт назвал наибольший риск для гривны - сокращение глобальной экономики. Кроме того, на этот процесс может оказать влияние уменьшение емкости рынков сбыта в Азии, Европе и Ближнем Востоке. В результате это может привести к сокращению денежных поступлений от вывоза товаров и услуг и увеличение зависимости от долгового капитала.

Бардась рассказал о прогнозе на май, на который повлияет решение МВФ о предоставлении Украине валютного кредита, а также объем резервных активов НБУ. Таким образом, доллар в Украине остановится на отметке - 29-30 гривен.

На курс национальной валюты повлияет и подписание закона о рынке земли, и ослабление ограничений по деловой активности в Украине.

Другой эксперт, кандидат экономических наук и независимый эксперт Александр Хмелевский, считает, что закон о рынке земли не будет иметь влияния на курс валюты, а в мае курс валют будет составлять - 27-28 гривен/доллар. По мнению специалиста, гривна будет находиться под давлением экономического кризиса, а выход из карантина может привести к девальвации гривны.

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