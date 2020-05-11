Курс валют в Україні 11 травня спровокує паніку, гривня вже третій день стримує наступ долара і євро

Як повідомляє Politeka, про це свідчать дані національного регулятора.

Так, вартість долара зупиниться в межах 26,8185 гривень за банкноту. А євро буде перебувати в районі 28,9117 гривень.

Уточнимо, що вже в перший робочий день долар мінімально підскочить: 26,8196 гривень за банкноту. Євро ж зробить різкий стрибок: 29,0966 гривень.

Крім того, в Національному банку стверджують, що до середини останнього робочого дня вартість долара піднялася до 26,814 гривень за «вічнозелений».

Як повідомлялося раніше, в Україні прогнозується економічний спад на весь 2020 рік, що позначиться і на курсі валют.

Аналітики J. P. Morgan прогнозують, що в 2021 році зростання економіки може скласти 6,3% при інфляції 6%. Україна при цьому має готуватися до економічного спаду у 2020 році, адже аналітики прогнозують ВВП на рівні 5,1% при інфляції 3,7%.

Потім варто очікувати на кінець третього і четвертого кварталів зміцнення до 29 гривень/долар. А кінця першого кварталу наступного року курс знову повернеться до 29,5 гривень/долар.

До всього іншого, аналітики jp Morgan вже робили прогноз на курс валют. Аналітики припускали в березні, що курс на кінець 2020 року може скласти 28,5 гривень/долар, на кінець 2021 року – 29,5 гривень/долар.

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