Курс валют в Украине 11 мая спровоцирует панику, гривна уже третий день сдерживает наступление доллара и евро

Как сообщает Politeka, об этом свидетельствуют данные национального регулятора.

Так, стоимость доллара остановится в пределах 26,8185 гривен за банкноту. А евро будет находиться в районе 28,9117 гривен.

Уточним, что уже в первый рабочий день доллар минимально подскочит: 26,8196 гривен за банкноту. Евро же совершит резкий скачок: 29,0966 гривен.

Кроме того, в Национальном банке утверждают, что к средине последнего рабочего дня стоимость доллара поднялась до 26,814 гривен за «вечнозеленый».

Как сообщалось ранее, в Украине прогнозируется экономический спад на весь 2020 год, что отразится и на курсе валют.

Аналитики J.P. Morgan прогнозируют, что в 2021 году рост экономики может составить 6,3% при инфляции 6%. Украина при этом должна готовиться к экономическому спаду в 2020 году, ведь аналитики прогнозируют ВВП на уровне 5,1% при инфляции 3,7%.

Затем стоит ожидать на конец третьего и четвертого кварталов укрепления до 29 гривен/доллар. А концу первого квартала следующего года курс снова вернется к 29,5 гривен/доллар.

Ко всему прочему, аналитики J.P. Morgan уже делали прогноз на курс валют. Аналитики допускали в марте, что курс на конец 2020 года может составить 28,5 гривен/доллар, на конец 2021 года – 29,5 гривен/доллар.

Напомним, курс валют готовит новый разворот, все изменится в один миг: "доллар неожиданно...".

Как сообщала Politeka, гривна рухнет: что будет с долларом после карантина и надо ли сейчас бежать в обменники.

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