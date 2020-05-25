Зовсім недавно Україна ухвалила так званий «антиколомойский» закон, щоб отримати транш МВФ, але тут стало відомо про нових умовах

Пакет маяків для продовження програми можна розділити на кілька блоків: енергетичний, банківсько-фінансовий, фіскальний, судовий і антивируный, зв'язаний з китайським вірусом, пишуть «Українські новини».

Зазначається, що умови кредитування можуть коригуватися по ходу реалізації програми.

Так, за енергетичного напрямку для отримання другого траншу необхідно привести статут НАК "Нафтогаз України" у відповідність з нормами Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР). Мова йде про перегляд обмежень повноважень наглядової ради НАК, які в березні 2019 року затвердив Кабінет міністрів Володимира Гройсмана. Крім того, необхідно буде в нових договорах на надання комунальних послуг спростити процедуру зміни постачальників газу.

Що стосується банківської сфери, то потрібно на законодавчому рівні змінити процедуру конкурсного відбору членів Вищої ради правосуддя.

У сфері фіскальної політики по митниці і податкової МВФ очікує, що Україна до осені розробить механізм, завдяки якому з 2021 року Державна податкова служба та Державна митна служба будуть працювати як єдині юридичні особи. Зараз же кожне територіальне управління податкової та митної служб працює як окрему юрособу.

У банківській сфері до літа НБУ повинен затвердити план роботи з проблемними активами держбанків. Крім того, МВФ вимагає посилити процедуру врегулювання та ліквідації заборгованості пов'язаних осіб. Для цього потрібно буде внести зміни в закони про Фонд гарантування вкладів і змінити закон про банки і банківську діяльність в частині структури капіталу банків і вимог до капіталу.

За антивірусному напрямом навесні 2021 року потрібно буде провести аудит коштів держбюджету, які були витрачені на боротьбу з пандемією.

Відзначимо, за словами аналітиків, в цих умовах немає нічого надприродного, вони цілком реальні для виконання.

Нагадаємо, 21 травня представники МВФ і України досягли солашения з економічної політики для виділення нового 18-місячного угоди Stand-By Arrangement (stand-by).

Нова програма stand-by з запитуваною доступом в розмірі 3,6 млрд СДР (еквівалентно $5 млрд) спрямована на забезпечення платіжного балансу та бюджетної підтримки, щоб допомогти Україні подолати наслідки пандемії.

Нагадаємо, МВФ виділить Україні круглу суму, в НБУ озвучили терміни: "Близько $6,5 млрд..."

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