Совсем недавно Украина приняла так называемый «антиколомойский» закон, чтобы получить транш МВФ, но тут стало известно о новых условиях

Пакет маяков для продолжения программы можно разделить на несколько блоков: энергетический, банковско-финансовый, фискальный, судебный и антивируный, связанный с китайским вирусом, пишут «Українські новини».

Отмечается, что условия кредитования могут корректироваться по ходу реализации программы.

Так, по энергетическому направлению для получения второго транша необходимо привести устав НАК "Нефтегаз Украины" в соответствие нормам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Речь идет об пересмотре ограничений полномочий наблюдательного совета НАК, которые в марте 2019 года утвердил Кабинет министров Владимира Гройсмана. Кроме того, необходимо будет в новых договорах на предоставление коммунальных услуг упростить процедуру смены поставщиков газа.

Что касается банковской сферы, то требуется на законодательном уровне изменить процедуру конкурсного отбора членов Высшего совета правосудия.

В сфере фискальной политики по таможне и налоговой МВФ ожидает, что Украина к осени разработает механизм, благодаря которому с 2021 года Государственная налоговая служба и Государственная таможенная служба будут работать как единые юридические лица. Сейчас же каждое территориальное управление налоговой и таможенной служб работает как отдельное юрлицо.

В банковской сфере до лета НБУ должен утвердить план работы с проблемными активами госбанков. Кроме того, МВФ требует ужесточить процедуру урегулирования и ликвидации задолженности связанных лиц. Для этого нужно будет внести изменения в законы о Фонде гарантирования вкладов и изменить закон о банках и банковской деятельности в части структуры капитала банков и требований к капиталу.

По антивирусному направлению весной 2021 года нужно будет провести аудит средств госбюджета, которые были потрачены на борьбу с пандемией.

Отметим, по словам аналитиков, в этих условиях нет ничего сверхъестественного, они вполне реальны для выполнения.

Напомним, 21 мая представители МВФ и Украины достигли солашения по экономической политике для выделения нового 18-месячного соглашения Stand-By Arrangement (stand-by).

Новая программа stand-by с запрашиваемым доступом в размере 3,6 млрд СДР (эквивалентно $5 млрд) направлена ​​на обеспечение платежного баланса и бюджетной поддержки, чтобы помочь Украине преодолеть последствия пандемии.

Напомним, МВФ выделит Украине круглую сумму, в НБУ озвучили сроки: "Около $6,5 млрд..."

Как сообщала Politeka, Зеленский посчитал достойной зарплату в 5 тысяч гривен: "у нас это не бедность".

Также Politeka писала, что Зеленский пожаловался на нехватку денег для украинцев: "мы должны выплачивать кредиторам".