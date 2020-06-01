Зарплати українців на карантині різко змінилися

Більшість роботодавців почали знижувати зарплати працівникам. В середньому платять тепер на 15-25% менше, пише Gazeta.ua.

Менші ставки почали платити продавцям, офіціантам, кухарям, прибиральницям та іншим працівникам сфери обслуговування.

Роботодавці пояснюють, що так роблять в Європі.

Тим, кого це не влаштовує, пропонують один вихід – звільнятися.

Експерти розповідають, що велика частина бізнесу скасувала бонуси і премії. А деякі навіть озвучили працівникам правило, що зменшують зарплату на певну суму, але при цьому не зачиняються.

Наголошується, що найбільше постраждала сфера послуг. Також криза позначилася на промислових підприємствах.

Згідно з прогнозами, зменшені зарплати буде до кінця року. Повернення до стабільності, підвищення зарплат варто чекати не раніше 2022 року.

Нагадаємо, стало відомо, що вчителі не отримають додаткових доплат на карантині. Таку заяву зробила виконуюча обов'язки міністра освіти і науки Любомира Мандзій під час брифінгу в неділю, 31 травня.

Вона зазначила, що вчителі під час карантину довелося освоювати нові інструменти і докладати більше зусиль, проте на доплати розраховувати не варто.

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