Зарплати українців на карантині різко змінилися

Більшість роботодавців почали знижувати зарплати працівникам. В середньому платять тепер на 15-25% менше, пише Gazeta.ua.

Менші ставки почали платити продавцям, офіціантам, кухарям, прибиральницям та іншим працівникам сфери обслуговування.

Роботодавці пояснюють, що так роблять в Європі.

Тим, кого це не влаштовує, пропонують один вихід – звільнятися.

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Експерти розповідають, що велика частина бізнесу скасувала бонуси і премії. А деякі навіть озвучили працівникам правило, що зменшують зарплату на певну суму, але при цьому не зачиняються.

Наголошується, що найбільше постраждала сфера послуг. Також криза позначилася на промислових підприємствах.

Згідно з прогнозами, зменшені зарплати буде до кінця року. Повернення до стабільності, підвищення зарплат варто чекати не раніше 2022 року.

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Нагадаємо, стало відомо, що вчителі не отримають додаткових доплат на карантині. Таку заяву зробила виконуюча обов'язки міністра освіти і науки Любомира Мандзій під час брифінгу в неділю, 31 травня.

Вона зазначила, що вчителі під час карантину довелося освоювати нові інструменти і докладати більше зусиль, проте на доплати розраховувати не варто.

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