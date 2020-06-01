На сьогоднішній день є цілий ряд українців, які можуть розраховувати на допомогу від держави

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прес-службу Фонду соціального страхування України.

«Фізичні особи-підприємці та самозайняті особи, які тимчасово звільнені від сплати ЄСВ з метою їх підтримки на період дії протиепідемічних заходів, а також частково безробітні продовжують вважатися застрахованими у Фонді соціального страхування України особами», - йдеться в повідомленні.

Дані особи, стверджують чиновники, мають право на допомогу від Фонду, яка передбачена законом

«зокрема, допомогу з тимчасової втрати працездатності у випадку хвороби або травми, а також компенсацію втраченого заробітку за час ізоляції від COVID-19 на підставі відповідних лікарняних листків», - підкреслюється в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, зарплати українців на карантині різко змінилися. Більшість роботодавців почали знижувати зарплати працівникам. В середньому платять тепер на 15-25% менше.

Менші ставки почали платити продавцям, офіціантам, кухарям, прибиральницям та іншим працівникам сфери обслуговування.

Роботодавці пояснюють, що так роблять в Європі.

Тим, кого це не влаштовує, пропонують один вихід – звільнятися.

Нагадаємо, борги по зарплатах стрімко ростуть, українців залишили без грошей: хто постраждав найбільше.

Як повідомляла Politeka, зарплата звичайного фельдшера приголомшила українців: "Зеленський говорив, що це не бідність".

Також Politeka писала, що Атаманюк розповів, чи отримають українці виплати в червні-липні: «Грошей у бюджеті немає».