На сьогоднішній день є цілий ряд українців, які можуть розраховувати на допомогу від держави
Про це повідомляє Politeka з посиланням на прес-службу Фонду соціального страхування України.
«Фізичні особи-підприємці та самозайняті особи, які тимчасово звільнені від сплати ЄСВ з метою їх підтримки на період дії протиепідемічних заходів, а також частково безробітні продовжують вважатися застрахованими у Фонді соціального страхування України особами», - йдеться в повідомленні.
Дані особи, стверджують чиновники, мають право на допомогу від Фонду, яка передбачена законом
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«зокрема, допомогу з тимчасової втрати працездатності у випадку хвороби або травми, а також компенсацію втраченого заробітку за час ізоляції від COVID-19 на підставі відповідних лікарняних листків», - підкреслюється в повідомленні.
Як повідомлялося раніше, зарплати українців на карантині різко змінилися. Більшість роботодавців почали знижувати зарплати працівникам. В середньому платять тепер на 15-25% менше.
Менші ставки почали платити продавцям, офіціантам, кухарям, прибиральницям та іншим працівникам сфери обслуговування.
Роботодавці пояснюють, що так роблять в Європі.
Тим, кого це не влаштовує, пропонують один вихід – звільнятися.
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