В Україні встановлено новий митний тариф

Відповідний законопроект 4 червня за скороченою процедурою прийняла Верховна Рада. «За» проголосували 290 нардепів.

Митний тариф являє собою перелік ставок ввізного мита, яке справляється з товарів, що провозяться через державний кордон. Він встановлюється на основі товарної номенклатури Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності.

Новий закон було прийнято для приведення цього тарифу у відповідність з міжнародними нормами, зокрема, з країнами Європейського співтовариства.

Законопроект змінює класифікацію, опис, додаткові одиниці виміру та обліку окремих товарів, однак самі ставки ввізного мита залишаться незмінними.

У Мінфіні уточнили, що цей закон дозволить усунути розбіжності в товарних кодах країн, звідки імпортуються товари, і України, а також спростить і прискорить проходження товару через митницю.

Раніше ми писали про те, що в Раді підтримали скандальний законопроект № 2424, за яким тепер кожен, хто вилітає з аеропорту, повинен буде платити збір. Про це на своїй сторінці повідомив відомий український журналіст і телеведучий Костянтин Стогній.

Він обурився тим, що нардепи прийняли у першому читанні законопроект, який передбачає здирання збору з кожного пасажира, що вилітає з аеропорту.

Зазначимо, що, згідно законопроекту, ставка такого збору для кожного пасажира, який буде літати по Україні, може скласти 50 центів, а при вильоті за кордон ця сума зросте в п'ять разів і складе два з половиною долара.

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Як повідомляла Politeka, МВФ несподівано пред'явив українцям нові вимоги: що ще доведеться зробити заради грошей.

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