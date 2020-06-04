В Украине установлен новый таможенный тариф

Соответствующий законопроект 4 июня по сокращенной процедуре приняла Верховная Рада. «За» проголосовали 290 нардепов.

Таможенный тариф представляет собой перечень ставок ввозной пошлины, которая взымается с товаров, провозимых через государственную границу. Он устанавливается на основе товарной номенклатуры Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности.

Новый закон был принят для приведения этого тарифа в соответствие с международными нормами, в частности, со странами Европейского сообщества.

Законопроект меняет классификацию, описание, дополнительные единицы измерения и учета отдельных товаров, однако сами ставки ввозной пошлины останутся неизменными.

В Минфине уточнили, что этот закон позволит устранить разногласия в товарных кодах стран, откуда импортируются товары, и Украины, а также упростит и ускорит прохождение товара через таможню.

Ранее мы писали о том, что в Раде поддержали скандальный законопроект № 2424, по которому теперь каждый, кто вылетает из аэропорта, должен будет платить сбор. Об этом на своей странице сообщил известный украинский журналист и телеведущий Константин Стогний.

Он возмутился тем, что нардепы приняли в первом чтении законопроект, который предусматривает сдирание сбора с каждого пассажира, что вылетает из аэропорта.

Отметим, что, согласно законопроекта, ставка такого сбора для каждого пассажира, который будет летать по Украине, может составить 50 центов, а при вылете за границу эта сумма вырастет в пять раз и составит два с половиной доллара.

Напомним, МВФ планирует выделить Украине миллиарды, Шмыгаль раскрыл главные условия: «тарифы на газ могут…».

Как сообщала Politeka, МВФ неожиданно предъявил украинцам новые требования: что еще придется сделать ради денег.

Также Politeka писала, что Рада утвердила новые поборы для украинцев в долларах.