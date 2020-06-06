Виїхати за кордон можна буде тільки за однієї умови

Власників автомобілів на європейській реєстрації очікують нововведення, які приємними не назвеш

Володарі «євроблях» не будуть отримувати штрафи за перевищення швидкості за місцем проживання. Але це не означає, що відповідати за порушення правил дорожнього руху їм не доведеться. Просто інформація про штрафи буде передаватися в Державну прикордонну службу, передає «РБК Україна».

Це означає, що доти, поки штраф не буде сплачено, людина за кермом «євробляхи» не зможе виїхати за межі України.

Як відомо, на початку червня під будівлею Кабінету міністрів зібралися кілька сотень власників транспортних засобів з іноземною реєстрацією на черговий протест. Вони вимагали в уряду прискорити розгляд законопроекту про розмитнення автомобілів з єврономерами. Зараз він знаходиться на Міністерстві фінансів України.

СТОП зволіканню уряду! Власники авто на європейській реєстрації, вкотре, вийшли на мирну акцію під стіни Кабінету міністрів! В надіїї, що все ж таки цього разу вони зібрались в останнє і уряд почує їх вимоги, закликають можновладців ЗУПИНИТИ ЗВОЛІКАННЯ ДОСТУПНОГО РОЗМИТНЕННЯ! За словами керівника громадської організаціїї АВТО ЄВРО СИЛА, виконання їх вимог та прийняття законів, які їхня організація запропонувала уряду, не просто дасть можливість більшості українцям їздити на якісних авто, а ще й значно поповнить державний бюджет. До мітингувальників вийшли представники влади і запевнили в сприянні вирішенні даного питання. Звичайні ж українці з усіх регіонів, які прагнуть доступно розмитнити своє авто з Європи і дати можливість в подальшому, кожній українській сім’ї скористатись такою можливістю, стійко відстоюють свої позиції перед депутатами! Подробиці в сюжеті! Підписуйся на наш ютуб канал та будь в курсі локальних новин українців, які стосуються і тебе! https://www.youtube.com/channel/UCtG1ZQI3Lmm6EHa27rvTKyg?view_as=subscriber #растаможка #доступнерозмитнення #уряд #депутати #влада #кабмін #мітинг #автоєвросила #цжрукраїна #обіцянки #новавлада #україна #авто Gepostet von Центр журналістських розслідувань am Donnerstag, 4. Juni 2020

Раніше ми розповідали про те, що в ДП «Система електронних торгів арештованим майном» повідомили про безкоштовну роздачу «євроблях».

Наголошується, що конфісковані у зв'язку зі спробою провезти на них контрабанду і виставлені на продаж на електронних торгах ТЗ – не розпродані за три сесії – надходять у розпорядження комісії, яка приймає рішення, у чиє користування безоплатно передати їх.

Наголошується, що отримати евробляху зможуть, в першу чергу, медичні та соціальні заклади, військові частини, а також установи пенітенціарної системи, дитячі будинки сімейного типу, благодійні фонди і держоргани.

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