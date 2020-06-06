Власників автомобілів на європейській реєстрації очікують нововведення, які приємними не назвеш
Володарі «євроблях» не будуть отримувати штрафи за перевищення швидкості за місцем проживання. Але це не означає, що відповідати за порушення правил дорожнього руху їм не доведеться. Просто інформація про штрафи буде передаватися в Державну прикордонну службу, передає «РБК Україна».
Це означає, що доти, поки штраф не буде сплачено, людина за кермом «євробляхи» не зможе виїхати за межі України.
Як відомо, на початку червня під будівлею Кабінету міністрів зібралися кілька сотень власників транспортних засобів з іноземною реєстрацією на черговий протест. Вони вимагали в уряду прискорити розгляд законопроекту про розмитнення автомобілів з єврономерами. Зараз він знаходиться на Міністерстві фінансів України.
Донька Кравець з "Квартал 95" розстебнула сорочку і показала свої джунглі: "Звідки така зірка впала?"
Зупинилося серце зірки «Спортлото 82» і «Єралаш» Михайла Кокшенова, трагічні деталі: «Світла пам'ять»
Позаздрять навіть діти Пугачової: Кіркоров оскандалився кімнатою для сина, «Хіба дитині потрібна така...»
Переможець "Євробачення-2009" Олександр Рибак бореться за своє життя: "Торкнулося не тільки мозку, але й..."
Раніше ми розповідали про те, що в ДП «Система електронних торгів арештованим майном» повідомили про безкоштовну роздачу «євроблях».
Наголошується, що конфісковані у зв'язку зі спробою провезти на них контрабанду і виставлені на продаж на електронних торгах ТЗ – не розпродані за три сесії – надходять у розпорядження комісії, яка приймає рішення, у чиє користування безоплатно передати їх.
Наголошується, що отримати евробляху зможуть, в першу чергу, медичні та соціальні заклади, військові частини, а також установи пенітенціарної системи, дитячі будинки сімейного типу, благодійні фонди і держоргани.
Нагадаємо, скасування податків в Україні, важливе рішення Ради: "Не платитимуть ті, хто..."
Як повідомляла Politeka, новий закон запрацював в Україні, уникнути податків не вийде: «тепер платники зможуть…»
Також Politeka писала, що Рада затвердила нові побори для українців у доларах: «скоро повітря продавати почнуть».