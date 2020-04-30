Украинские ФЛП будут и дальше получать льготы на оплату налогов

Об этом пишет РБК-Украина.

В частности, Верховная Рада продлила еще на один месяц налоговые льготы, благодаря которым предприниматели освобождаются от оплаты ЕСВ.

Для того, чтобы утвердить законопроект в целом, проголосовали 336 народных депутатов.

В документе прописаны следующие пункты:

продление срока неприменения штрафных санкций за нарушения налогового законодательства, совершенные в период с 1 марта по последний календарный день месяца (включительно), в котором завершается действие карантина;

продление срока неначисления пени последний календарный день месяца (включительно), в котором завершается действие карантина;

продолжение освобождения от уплаты ЕСВ за себя ФЛП и лицами, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность на период с 1 по 31 мая 2020 года;

продление моратория на проведение документальных и фактических проверок по последний календарный день месяца (включительно), в котором завершается действие карантина;

уменьшение требований к минимальному размеру уставного капитала банков с 500 млн грн до 200 млн грн;

продление срока действия ЗУ "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков", который завершается 1 августа 2020 года, до 2024 года;

внесение ряда других изменений, которые будут направлены на урегулирование административных процедур на период действия ограничительных карантинных мероприятий и после их завершения.

Стоит также отметить, что авторы этого законопроекта сперва предлагали освободить от налогообложения зарплаты медиков, участвующих в борьбе с эпидемией китайского вируса. Но через время эта норма была убрана.

Добавим, что этот документ был принят за основу и нардепами решено, что подготовка его ко второму чтению будет проходить по сокращенной процедуре.

Ранее мы рассказывали, что украинцам на карантине предусмотрены дополнительные выплаты. В частности, средства получат ФОПы первой и второй группы: на каждого ребенка до 10 лет предусматривается выплата в размере прожиточного минимума (для детей до 6 лет - 1779 гривен, для детей от 6 до 10 лет - 2218 гривен).

Более того, дополнительные выплаты получат украинцы, которые потеряли работу или не могут трудоустроиться во время карантина.

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