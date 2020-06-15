Безліч українців залишилися без роботи за період карантину і, як прогнозує Кабмін, найближчим часом виникнуть нові труднощі

Так, Державна служба зайнятості повідомила, що Кількість безробітних з 12 березня по 15 червня зросла на 154,97 тис. чол.

За минулий тиждень з 9 по 12 червня цей показник збільшився на 15,8 тис. безробітних порівняно з 23,7 тис. тижнем раніше.

Як демонструє статистика Держслужби зайнятості, кількість одержувачів допомоги по безробіттю зросла за минулий тиждень на 15 тис. чол. - до 430,4 тис. чол.

Відомство також уточнив, що станом на 15 червня до центрів зайнятості надійшло 34 тис. пакетів документів від підприємців і компаній на оформлення допомоги по частковому безробіттю, з них 16 тис. - від фізичних осіб-підприємців без найманих працівників.

За 14 тис. таких запитів прийнято позитивні рішення для виплат більш ніж 125 тис. працівників, вказала Держслужба зайнятості. Направлено на виплату допомоги по частковому безробіттю 415,1 млн грн.

Тим часом Кабінет міністрів прогнозує, що кількість безробітних українців буде зростати.

Про це йдеться в програмі уряду, яку передали на розгляд Верховної Ради.

Основними викликами в документі названо: російська агресія, пандемія і економічна криза.

В уряді заявляють, що криза обумовлений пандемією і може призвести до падіння ВВП України у 2020 році на 4-8%. Експорт в 2020 році може знизитися на 10%, а імпорт – на 14,5%. Дефіцит бюджету може збільшитися до 8% ВВП, а безробіття – до 9,5%.

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